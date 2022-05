28-Jähriger verletzt: Kripo ermittelt

In einem Wald in Stuttgart ist am Dienstagabend ein Mann verletzt worden - mutma├člich bei einer Auseinandersetzung. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Spazierg├Ąnger den 28-J├Ąhrigen in einem Waldst├╝ck im Osten der Stadt und verst├Ąndigte den Rettungsdienst. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr habe jedoch nicht bestanden. Ihm sei offenbar eine Stichverletzung zugef├╝gt worden, hie├č es.