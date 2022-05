83.000 Anmeldungen an weiterführende Schulen

Rund 83.000 Sch├╝ler haben sich f├╝r das kommende Jahr an weiterf├╝hrende ├Âffentliche Schulen in Baden-W├╝rttemberg angemeldet. Das Gymnasium ist mit etwa 37.500 Anmeldungen auf der Beliebtheitsskala ganz oben. ├ťber 45 Prozent der Sch├╝ler, die von der Grundschule in die f├╝nfte Klasse wechseln, entschieden sich f├╝r die Schulart, wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte.