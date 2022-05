Über 300.000 Besucher zu Konzerten auf Wasen erwartet

Iron Maiden, Die Toten Hosen, Rammstein und Die Fantastischen Vier - mehr als 300.000 Besucher werden in diesem Jahr bei Konzerten auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart erwartet. Die vier bekannten Bands spielen sechs gro├če Open-Air-Konzerte im Juni und Juli. Dazu kommt noch das zweit├Ągige "Kessel-Festival" und ein kleineres Konzert von Trailerpark, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.