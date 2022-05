EnBW trotz Ukraine-Kriegs mit Gewinnplus im ersten Quartal

Trotz Belastungen wegen des Krieges in der Ukraine hat der Karlsruher Energieversorger EnBW den Gewinn im ersten Quartal des laufenden Gesch├Ąftsjahres deutlich gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wuchs der auf die Aktion├Ąre entfallende ├ťberschuss um mehr als 88 Prozent auf 606,3 Millionen Euro. Der operative Gewinn lag bei 1,19 Milliarden Euro - ein Plus von fast 46 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag weiter mitteilte. Das sei unter anderem einem guten Erzeugungsgesch├Ąft zu danken. Der Umsatz verdoppelte sich von 6,8 auf 13,7 Milliarden Euro.