Durchsuchung bei 64-Jährigem wegen Kinderpornografie

In der Wohnung eines 64 Jahre alten Mannes in der Nähe von Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben Ermittler am Donnerstag Kinderpornografie gefunden. Der Einsatz erfolgte nach Auskunft des Landeskriminalamtes vom Freitag in Stuttgart nach mehrmonatigen Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat den Verdacht, dass der 64-Jährige kinderpornografische Inhalte besessen und verbreitet hat. Bei der Durchsuchung wurde nach Angaben des Landeskriminalamtes umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.