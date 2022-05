9-Euro-Ticket: Diese Reisen sind ab Stuttgart möglich

Der Bodensee bei Friedrichshafen (Archiv): Zu Fuß, per Rad oder Schiff – um den Bodensee zu entdecken, gibt es viele Möglichkeiten. (Quelle: dpa-bilder)

Baden-WĂŒrttembergs Spitze: Der Feldberg im Schwarzwald

Der Feldberg im Schwarzwald ist mit 1.493 Metern der höchste Berg Baden-WĂŒrttembergs und immer einen Ausflug wert. Zwar ist mit rund dreieinhalb Stunden Fahrt (und Umstieg in Freiburg) etwas mehr Zeit nötig – aber das lohnt sich! Allein die Aussicht auf den Schwarzwald ist atemberaubend schön. Der Weg dort hoch fĂŒhrt ĂŒber idyllische Pfade mit tollen Panoramen. Im Luftkurort Feldberg gibt es außerdem zahlreiche Ferienwohnungen und Hotels, die den Ausflug zum entspannten Wochenendtrip oder Kurzurlaub werden lassen.

Blick vom Feldberg auf den Feldsee: Allein fĂŒr dieses Panorama lohnt sich die Fahrt in den Schwarzwald. (Quelle: Westend61/imago-images-bilder)

Heidelberg – die schönste Stadt am Neckar

Ein Ausflug nach Heidelberg ist spĂ€testens mit dem 9-Euro-Ticket ein absolutes Muss! Idyllisch am Ufer des Neckars und am Rande des Odenwalds gelegen, gilt Heidelberg als eine der schönsten StĂ€dte Deutschlands. Ein Ausflug zur weltberĂŒhmten Schlossruine oder eine Wanderung den Philosophenweg entlang gehören dabei zum Pflichtprogramm. Wer lĂ€nger bleiben möchte, kann mit dem Kanu den Neckar entlangfahren oder zur ThingstĂ€tte wandern und den Abend in den legendĂ€ren Altstadtkneipen ausklingen lassen. Bei nur eineinhalb Stunden Fahrt mit dem Regionalexpress ist auch ein mehrfacher Besuch drin.

Das Heidelberger Schloss ist eine der berĂŒhmtesten Ruinen Deutschlands und das Wahrzeichen der Stadt Heidelberg. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago-images-bilder)

Dom-Schönheiten Speyer und Worms

Wer die Rhein-Neckar-Region rund um Heidelberg besucht, kann den Ausflug direkt um einen Trip nach Speyer und Worms erweitern – die wunderschönen DomstĂ€dte am Rhein. Beide sind in etwa zwei bis zweieinhalb Stunden mit dem Zug zu erreichen. Neben zwei der drei romanischen Kaiserdome gibt es dort jede Menge historischer Bauten zu bestaunen. Doch auch abseits dessen gibt es tolle FreizeitaktivitĂ€ten: so zum Beispiel das Sea-Life-Aquarium und das Technikmuseum in Speyer oder das Nibelungenmuseum in Worms.

Der Speyerer Dom: Als einer der drei romanischen Dome in Deutschland ist der Dom in Speyer ein sehr beeindruckendes Bauwerk. (Quelle: Zoonar/imago-images-bilder)

Kempten als Mittelpunkt fĂŒr den AllgĂ€u-Urlaub

Bayern hat ebenfalls schöne Ausflugsziele zu bieten. Mit dem 9-Euro-Ticket ist beispielsweise eine Fahrt nach Kempten im AllgĂ€u möglich – in rund zweieinhalb Stunden (mit Umstieg in Ulm) ist man da. Inmitten der bekannten Urlaubsregion gelegen ist Kempten als grĂ¶ĂŸte Stadt im AllgĂ€u der perfekte Ausgangspunkt fĂŒr Wanderungen und Radtouren. Doch zu entdecken gibt es auch in der Stadt selbst einiges: die Überreste der antiken Römerstadt etwa, tolle Museen oder die malerische Altstadt rund um das prĂ€chtige Rathaus.