In Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) ist am Freitag ein Mann bei einem Unfall in einem Industriegebiet verletzt worden. Der 60-j├Ąhrige Mitarbeiter einer W├Ąscherei in der Dammstra├če hatte sich laut den "Stuttgarter Nachrichten" und einem Reporter vor Ort beim Sturz in einen gro├čen Industrie-W├Ąschetrockner Verletzungen zugezogen ÔÇô wie schwer, war zun├Ąchst unklar.