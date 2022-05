Zuschuss für kleine Ausbildungsbetriebe in Baden-Württemberg

Zuschuss f├╝r kleine Ausbildungsbetriebe in Baden-W├╝rttemberg

Das Wirtschaftsministerium will Kleinbetriebe zur Ausbildung von jungen Leuten ermuntern. Sie werden mit Mitteln aus einem EU-Programm mit 3500 Euro je Ausbildungsplatz unterst├╝tzt, wie Ressortchefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in Stuttgart mitteilte. "Wir helfen kleinen Betrieben mit bis zu neun Mitarbeitenden dabei, trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise weiter auszubilden." Damit werde zur Fachkr├Ąftesicherung in kleinen Unternehmen und zu einer stabilen Erholung der Wirtschaft beigetragen.