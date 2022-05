G7-Agrarminister wechseln aus Sicherheitsgründen Tagungsort

Agrarminister Cem ├ľzdemir (Gr├╝ne) und seine Amtskollegen der G7-Industriestaatengruppe haben aus Sicherheitsgr├╝nden ihr Treffen an einem anderen Stuttgarter Tagungsort fortgesetzt. Es habe Bef├╝rchtungen gegeben, dass der Ablauf der Veranstaltung auf Schloss Hohenheim gest├Ârt werden k├Ânne, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Samstag auf Anfrage.

Dabei habe unter anderem eine angek├╝ndigte Traktorendemonstration in unmittelbarer N├Ąhe von Schloss Hohenheim im S├╝den des Landeshauptstadt eine Rolle gespielt. Die Sprecherin sagte, am Vormittag h├Ątten sich Landwirte mit rund zwei Dutzend Schleppern in Hohenheim versammelt.

├ľzdemir und die G7-Amtskollegen hatten ihr Treffen am Freitag auf Schloss Hohenheim begonnen, in dem Teile der Universit├Ąt Hohenheim untergebracht sind. Die weitl├Ąufige Schlossanlage liegt in einer ├Âffentlich zug├Ąnglichen Universit├Ąts- und Parkanlage. Wo die Ressortchefs am Samstag tagten, blieb zun├Ąchst offen.