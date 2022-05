Am Landgericht Stuttgart steht die Urteilsverkündigung um den mutmaßlichen Mord eines Mannes an seiner Ehefrau an. Der Angeklagte soll seine Frau nach einem Streit erschossen haben.

Im Prozess gegen einen Mann wegen Mordes an seiner Ehefrau soll am heutigen Montag vor dem Landgericht Stuttgart das Urteil gesprochen werden. Dem 55-Jährigen wird vorgeworfen, im vergangenen August in Ostfildern (Kreis Esslingen) seiner Frau zweimal in den Brustkorb geschossen zu haben. Zuvor sollen sich die beiden gestritten haben.