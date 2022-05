Urteil im Prozess wegen tödlicher Schüsse auf Frau erwartet

Im Prozess gegen einen Mann wegen Mordes an seiner Ehefrau soll heute vor dem Landgericht Stuttgart das Urteil gesprochen werden. Dem 55-J├Ąhrigen wird vorgeworfen, im vergangenen August in Ostfildern (Kreis Esslingen) seiner Frau zweimal in den Brustkorb geschossen zu haben. Zuvor sollen sich die beiden gestritten haben.