Zittersaison: Gewinner & Verlierer des VfB Stuttgart

Wataru Endo: Dank seines Last-Minute-Rettungstores am Samstag hat der Kapitän seinen Platz in den VfB-Annalen sicher. Phasenweise wirkte der Mittelfeldmann, der mit Japan an den Olympischen Spielen in Tokio und zahlreichen Länderspielen teilnahm, in dieser Saison etwas überspielt. Pünktlich zum Finale war er aber wieder in Topform.