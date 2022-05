Kretschmann feiert Geburtstag in "kleiner Runde"

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will an seinem 74. Geburtstag am Dienstag ganz normal seinen Regierungsgeschäften nachgehen. Auf die Frage, was er an diesem Tag mache, sagte der Grünen-Politiker dem "Südkurier" (Dienstag): "Dienst. Aber am Abend werde ich in kleiner Runde ein bisschen feiern." Dienstags tagt immer das Kabinett im Staatsministerium und am Mittag stellt sich der Regierungschef dann den Fragen der Medienvertreter bei der Landespressekonferenz. Kretschmann ist seit Mai 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg.