Hubschrauber bringt Signalmasten zur Ammertalbahn

An der Strecke der Ammertalbahn wird derzeit an der Elektrifizierung und am zweigleisigen Ausbau gearbeitet. Am Dienstag wurden mit Hilfe eines Hubschraubers an den neu gebauten, zweigleisigen Abschnitten Signalmasten montiert. Da manche Stellen schwer zugänglich sind, konnten dafür keine Baufahrzeuge benutzt werden.