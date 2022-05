Anklage gegen Entführer und Vergewaltiger

Aktualisiert am 17.05.2022 - 17:26 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Sexualverbrechen in Reichenbach (Kreis Esslingen) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Mann erhoben. Der 36-Jährige stehe im Verdacht der Geiselnahme in Tateinheit mit Vergewaltigung, hieß es in einer Mitteilung von Dienstag.