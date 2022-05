Ministerium: Kein einziger Bunker im Land mehr einsatzbereit

Derzeit gibt es keinen einsatzbereiten Bunker in Baden-W├╝rttemberg, in denen die Menschen im Ernstfall vor Luftangriffen oder im Katastrophenfall Schutz suchen k├Ânnten. Das teilte das Innenministerium auf eine Anfrage der CDU-Fraktion mit. Die funktionale Erhaltung der Schutzbauen sei 2007 bundesweit eingestellt worden, "sodass es derzeit keine einsatzbereiten Schutzr├Ąume mehr gibt", erkl├Ąrt Staatssekret├Ąr Wilfried Klenk (CDU) in dem Schreiben. Bestehende Schutzr├Ąume wurden seither stillgelegt, zur├╝ckgebaut oder werden anders genutzt.