Susanne Wetterich als Chefin der Frauen Union bestätigt

Susanne Wetterich bleibt Vorsitzende der Frauen Union Baden-W├╝rttemberg. Sie wurde beim Landesdelegiertentag der CDU-Frauen in Eningen unter Achalm im Kreis B├Âblingen mit 97 von 111 Stimmen best├Ątigt, wie die Organisation der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mitteilte.

Inhaltlich standen bei dem Treffen die Arbeitsverh├Ąltnisse von Frauen und Wege zur Vermeidung von Altersarmut im Mittelpunkt. CDU-Landeschef Thomas Strobl unterstrich die Bedeutung des vor kurzem beschlossenen Landtagswahlrechts, um mehr Frauen in den Landtag zu bringen. Das Parlament hatte Anfang April nach jahrelangem Ringen eine Reform des Wahlrechts beschlossen. K├╝nftig darf der Landtag in Baden-W├╝rttemberg bereits ab einem Alter von 16 Jahren gew├Ąhlt werden. Mit der Reform wird nicht nur das Mindestalter f├╝r das aktive Wahlrecht f├╝r Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksantr├Ągen und Volksbegehren um zwei Jahre abgesenkt, sondern auch ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht eingef├╝hrt. Die Reform soll auch daf├╝r sorgen, dass mehr Frauen ins Plenum einziehen.

Wetterich mahnte aber an, dass auch das ge├Ąnderte Wahlrecht nicht von allein zu einem Automatismus f├╝hre, dass mehr Frauen in die Parlamente einr├╝ckten. Es werde weiterhin gro├če Anstrengungen und ├ťberzeugungsarbeit brauchen, dass mehr Frauen in den Wahlkreisen als Kandidatinnen aufgestellt werden sowie chancenreiche Pl├Ątze auf den Landeslisten erhalten. Die CDU sei noch weit davon entfernt, ann├Ąhernd so viele Frauen wie M├Ąnner aufzustellen. "Wir m├╝ssen und werden unseren Einsatz f├╝r mehr Frauen in der CDU, in ├ämtern und Mandaten, weiterf├╝hren", sagte Wetterich.