Straßenblockade in Stuttgart durch Klimaaktivisten

Klimaschutzaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Montagmorgen erneut in Stuttgart und auch in Mannheim Stra├čen blockiert und den Berufsverkehr ins Stocken gebracht. In Mannheim klebten vier der f├╝nf Demonstranten ihre H├Ąnde auf der Fahrbahn fest. In Stuttgart setzten sich die Protestler lediglich auf die Stra├če, bis Beamte sie wegtrugen, wie die Polizei mitteilte.