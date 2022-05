Affenpocken erreichen nun auch Baden-Württemberg

Mann wird station├Ąr behandelt Affenpocken erreichen nun auch Baden-W├╝rttemberg Von dpa , mics Aktualisiert am 23.05.2022 - 17:02 Uhr Lesedauer: 2 Min. Affenpocken unter dem Elektronenmikroskop (Archiv): Am Wochenende wurde der erste Fall im S├╝dwesten nachgewiesen: In der Uniklinik Freiburg. (Quelle: dpa-bilder)

Die Affenpocken erreichen nun auch Baden-W├╝rttemberg: In der Universit├Ątsklinik Freiburg wurde am Wochenende der erste Patient mit einer Infektion versorgt. Weitere k├Ânnten folgen.

In Baden-W├╝rttemberg ist der erste Fall von Affenpocken nachgewiesen worden. Wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Montag mitteilte, wird am Universit├Ątsklinikum Freiburg seit Sonntagabend ein Patient aus dem Ortenaukreis mit einer entsprechenden Infektion station├Ąr versorgt.

Wie das Landesgesundheitsministerium mitteilt, handelt es sich bei dem Mann um einen Reiser├╝ckkehrer aus Spanien. Er hat Fieber, Husten und weist typische Hautver├Ąnderungen auf. Sein Zustand ist jedoch stabil. Die Diagnose wurde aufgrund der Symptome des Patienten und einer PCR-Analyse gestellt.

Stuttgart: Affenpocken verursachen meist milde Symptome

├ťber das Wochenende hatten zahlreiche Bundesl├Ąnder F├Ąlle gemeldet. Das Bundesgesundheitsministerium erwartet noch weitere Affenpocken-F├Ąlle. "Aufgrund der vielf├Ąltigen Kontakte der derzeit Infizierten ist in Europa und auch in Deutschland mit weiteren Erkrankungen zu rechnen", hei├čt es in einem Bericht f├╝r den Gesundheitsausschuss des Bundestages.

"Das allgemeine Infektionsrisiko f├╝r die Bev├Âlkerung in Baden-W├╝rttemberg wird vom Landesgesundheitsamt Baden-W├╝rttemberg derzeit als gering eingesch├Ątzt", sagte Sozial- und Gesundheitsminister Manne Lucha am Montag in Stuttgart. "Dennoch d├╝rfen wir das Affenpockenvirus nicht untersch├Ątzen. Wir verfolgen die Situation im Land deshalb weiter sehr aufmerksam. Die Gesundheits├Ąmter in Baden-W├╝rttemberg wurden bereits informiert und sind entsprechend sensibilisiert."

Um m├Âgliche Erkrankungen zu registrieren und die Weiterverbreitung zu verhindern, sollten diagnostizierte Infektionsf├Ąlle systematisch erfasst und isoliert werden. Diese sollten von ├ärztinnen, ├ärzten und Laboren gem├Ą├č dem Infektionsschutzgesetz gemeldet werden.