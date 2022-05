Ganz in Weiß und köstlich: Spitzenköche treffen sich

Mehr als 100 Spitzenk├Âche sind am Montagabend in Stuttgart zur "Nacht der Sterne" zusammengekommen. Es sollten die Besten von ihnen gek├╝rt werden. Zudem wollen sich die K├Âche austauschen. Insgesamt nahmen an der Gala-Nacht mehr als 800 G├Ąste aus Gastronomie, Hotellerie, Politik, Kultur und Wirtschaft teil. Unter den K├Âchen sind 130 Sternek├Âche. Das Gastro-Event wird seit 2012 von der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung organisiert. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter zum sechsten Mal statt.