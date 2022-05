Bunsenbrenner gegen Unkraut: 56-Jähriger fackelt Hecke ab

Weil er das Unkraut nicht mit der Hand zupfen wollte, hat ein 56-j├Ąhriger Mann im Kreis Heidenheim einen Feuerwehreinsatz ausgel├Âst. Der Mann ging am Donnerstag in seinem Garten in Dischingen mit einem Bunsenbrenner gegen das Unkraut vor, wie die Polizei mitteilte. Dabei schoss er aber ├╝bers Ziel hinaus: Nicht nur das Unkraut geriet in Brand, sondern die ganze Hecke stand pl├Âtzlich in Flammen. Die Feuerwehr r├╝ckte mit mehreren Einsatzkr├Ąften und zwei Fahrzeugen aus. Ein Polizeisprecher sagte, man ermittele nun. Er verwies zudem darauf, dass das Herbeif├╝hren einer Brandgefahr eine Straftat sei. Es komme aber immer wieder vor, dass Hobbyg├Ąrtner im Kampf gegen Unkraut Hecken in Flammen setzten. "Wenn es trocken ist, f├Ąngt das umliegende Holz dann ruckzuck Feuer."