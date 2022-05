Ein 61 Jahre alter Mann soll am vergangenen Sonntag eine 18-JÀhrige in einer S-Bahn in Stuttgart sexuell belÀstigt haben.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll sich der Mann in der Linie 1 in Richtung Herrenberg nach dem Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof gegen 22.40 Uhr zunĂ€chst neben die junge Frau gesetzt und seine Hand in die LĂŒcke zwischen den Sitzen gelegt haben. Anschließend kam der im Landkreis Böblingen wohnhafte Mann der GeschĂ€digten wohl nĂ€her und berĂŒhrte sie hierbei offenbar auch mit der Hand an ihrem GesĂ€ĂŸ.