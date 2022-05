Baden Württemberg bereitet sich auf 9-Euro-Ticket vor

Aktualisiert am 27.05.2022 - 15:48 Uhr

Das 9-Euro-Ticket weckt in Baden-W├╝rttemberg gro├če Begehrlichkeiten ÔÇô und darauf m├Âchte sich das Land vorbereiten. Der Verkehrsministerium geht von ├╝ber zwei Millionen zus├Ątzlichen Sitzpl├Ątzen aus.

Das Verkehrsministerium in Baden-W├╝rttemberg r├╝stet sich f├╝r den erwarteten Ansturm der Fahrg├Ąste durch das 9-Euro-Ticket. Bei zu erwartenden Engp├Ąssen sollen zus├Ątzliche Z├╝ge und Kapazit├Ąten bereitgestellt werden, wie Ressortchef Winfried Hermann (Gr├╝ne) am Freitag in Stuttgart mitteilte.