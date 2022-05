Thommy verlässt VfB Stuttgart: Vertrag wird nicht verlängert

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart und Mittelfeldspieler Erik Thommy gehen kĂŒnftig getrennte Wege. Das gab der Club am Samstag bekannt. Demnach haben sich beide Seiten darauf verstĂ€ndigt, den Vertrag des 27-JĂ€hrigen nicht ĂŒber den Sommer hinaus zu verlĂ€ngern. Thommy lief seit Januar 2018 fĂŒr den VfB auf. In der Spielzeit 2019/2020 war er zwischenzeitlich an Fortuna DĂŒsseldorf ausgeliehen. FĂŒr die Stuttgarter bestritt Thommy insgesamt 52 Bundesligaspiele und kam zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz.