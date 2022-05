Sexuelle Belästigung an Stadtbahnhaltestelle

Eine 43-jĂ€hrige Frau ist der Polizei zufolge in Stuttgart-Feuerbach Opfer einer sexuellen BelĂ€stigung geworden. Ein Unbekannter entblĂ¶ĂŸte sich an einer Stadtbahnhaltestelle und schlug der Frau aufs GesĂ€ĂŸ, als sie an ihm vorĂŒbergehen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem jungen Mann im Alter zwischen 15 und 18 Jahren wird nach dem Vorfall vom Freitag gefahndet.