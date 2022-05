Bietigheimer Handballerinnen holen auch DHB-Pokal

Die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben ihre ├╝berragende Saison mit einem weiteren Titel gekr├Ânt. Die Schw├Ąbinnen bezwangen im Endspiel des DHB-Pokals am Sonntag den VfL Oldenburg mit 40:30 (17:12). Wettbewerbs├╝bergreifend war es der 53. Pflichtspiel-Sieg in Serie f├╝r das Team von Trainer Markus Gaugisch, das in dieser Spielzeit zuvor schon die deutsche Meisterschaft, die European League und den Supercup gewonnen hatte.