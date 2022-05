Personalnot, Krise und Inflation: Stuttgart stampft Sommerfest ein

Aktualisiert am 30.05.2022 - 15:23 Uhr

Aktualisiert am 30.05.2022 - 15:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Flanieren, schlemmen, genie├čen ÔÇô das Stuttgarter Sommerfest stand drei Jahrzehnte ganz im Zeichen der kulinarischen und schw├Ąbischen Lebens- und Genussart. Nach der zweij├Ąhrigen Corona-bedingten Zwangspause hat sich die "in.Stuttgart" Veranstaltungsgesellschaft in Abstimmung mit der Stadt Stuttgart entschieden, das Sommerfest in diesem Jahr nicht durchzuf├╝hren. Das geht aus einer Pressemitteilung von Montag hervor.