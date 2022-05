Prognose: Südwesten wächst bis 2040 um über 300.000 Menschen

Stuttgart Prognose: S├╝dwesten w├Ąchst bis 2040 um ├╝ber 300.000 Menschen Von dpa 31.05.2022 - 12:27 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bis zum Jahr 2040 wird die Bev├Âlkerung in Baden-W├╝rttemberg einer Prognose zufolge auf mehr als 11,42 Millionen Menschen anwachsen. Das w├Ąren ├╝ber 300.000 Personen oder 2,9 Prozent mehr als 2020, wie das Statistische Landesamt in Stuttgart am Dienstag mitteilte. Betroffen sind alle Stadt- und Landkreise.

Besonders hoch ist der vorhergesagte Bev├Âlkerungszuwachs demzufolge in den St├Ądten Heilbronn und Pforzheim mit 5,7 beziehungsweise 5,5 Prozent sowie im Landkreis Biberach mit 4,9 Prozent. Der geringste Anstieg von 0,1 Prozent wurde f├╝r Baden-Baden errechnet.

F├╝r die Berechnung haben sich die Fachleute unter anderem die Zahl der Geburten und Sterbef├Ąlle angeschaut sowie die Zuw├Ąchse in den Jahren 2017 bis 2020. Diese Entwicklung werde dann jeweils fortgeschrieben, erkl├Ąrte Elisabeth Gl├╝ck vom Landesamt.

Nicht ber├╝cksichtigt werden k├Ânnten regionale Details - wenn zum Beispiel Wohngebiete neu ausgeschrieben werden oder wenn sich in einer Region ein gro├čer Arbeitgeber ansiedeln will oder ein anderer schlie├čt. Auch Bev├Âlkerungszuw├Ąchse infolge des Kriegs in der Ukraine spielten in der Vorhersage keine Rolle, erl├Ąuterte Gl├╝ck. Je weiter die Prognose in die Zukunft reicht, desto unsicherer werde sie somit.