Baustellen: Ausfälle und längere Fahrzeiten auf Brenzbahn

Auf der Strecke der Brenzbahn zwischen Aalen und Ulm mĂŒssen sich FahrgĂ€ste in den kommenden Wochen auf AusfĂ€lle und lĂ€ngere Fahrzeiten einstellen. Wegen Bauarbeiten am Hauptbahnhof in Ulm fallen ZĂŒge zwischen Ulm und Langenau (Alb-Donau-Kreis) vom 3. bis 7. Juni aus, wie ein Sprecher der SĂŒdwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) am Mittwoch mitteilte.