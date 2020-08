Ehemaliges KZ-Außenlager

Stadt Wolfsburg befragt Bürger zu Gedenkort Laagberg

21.08.2020, 16:31 Uhr | t-online.de

Kulturdezernent Dennis Weilmann und Anita Placenti-Grau, Leiterin des Instituts für Zeitgeschichte und Stadtrepräsentation (IZS): Der Planungswettbewerb geht in die finale Phase. (Quelle: Stadt Wolfsburg)

Es gibt bereits 15 Entwürfe für den neuen Gedenk- und Lernort im Wolfsburger Stadtteil Laagberg. In der finalen Phase des Planungswettbewerbs sollen nun Bürger beteiligt werden.

Seit Februar 2020 sammelt die Stadt Wolfsburg Ideen für die Gestaltung des Gedenk- und Lernortes am ehemaligen KZ-Außenlager Neuengamme im Stadtteil Laagberg. 15 Entwürfe sind eingereicht worden – doch bevor sie der Öffentlichkeit präsentiert werden, sollen Bürger die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern.

Die Bürgerbeteiligung soll laut Stadt am 11. und 12. September stattfinden. Wegen der Corona-Regeln können an den Terminen nur eine begrenzte Anzahl an Personen teilnehmen, die sich vorher anmelden müssen.

Anschließend erhält die Jury die Einschätzung der Bürger und fällt ihre Entscheidung am 24. September. Nachdem diese dem Rat der Stadt Wolfsburg vorgelegt wurde, soll frühestens Ende des Jahres mit der Intensivierung der Planung begonnen werden.