"Grüner Faden"

Wolfsburg will Verkehr grüner machen

25.08.2020, 19:22 Uhr | t-online.de

Die Innenstadt von Wolfsburg (Archivbild): Die Stadt will ein grünes Mobilitätskonzept einführen. (Quelle: Sven Simon/imago images)

In Wolfsburg soll der Verkehr grüner werden. Mit einem neuen Mobilitätskonzept sollen alle Verkehrsteilnehmer einbezogen werden.

"Von der autogeprägten Stadt zur Mobilitätsstadt mit einem starken Umweltverbund mit KFZ-Verkehr" – so heißt das Verkehrsprojekt, das in Wolfsburg bald in die politische Beratung gehen soll. Das teilte die Stadt mit. Alle Verkehrsteilnehmer sollen profitieren.

Zu den Hauptzielen des "Grünen Fadens" gehört, dass Radwege ausgebaut werden, das Angebot von Bus und Bahn verbessert und Verkehrssysteme digitalisiert werden sollen.



"Wir alle wollen entspannt zu Terminen kommen. Dazu brauchen wir die richtige Infrastruktur, aber auch Rücksichtnahme, damit wir uns nicht gegenseitig stören. Für ersteres kann die öffentliche Hand einen wesentlichen Beitrag leisten. Für letzteres braucht es das Mitwirken aller Verkehrsteilnehmer*innen", so Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.