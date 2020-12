Hilfe für Obdachlose

OB Mohrs überreicht Spende an Tagestreff "Carpe Diem"

11.12.2020, 09:45 Uhr | t-online

Jasmin Hinze, Klaus Mohrs, Thomas Krücker und Michael Bahn (von links) vor dem Weihnachtsbaum in der Bürgerhalle: OB Mohrs überreichte dem Tagestreff "Carpe Diem" eine Spende. (Quelle: Stadt Wolfsburg)

Im Tagestreff "Carpe Diem" bekommen Wohnungslose eine Mahlzeit und Hilfe bei ihren Problemen. Nun hat Wolfsburgs OB Mohrs der Einrichtung eine Spende überreicht.

Die Stadt Wolfsburg unterstützt den den Tagestreff "Carpe Diem" mit einer Spende. Am Donnerstag überreichte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs in der Bürgerhalle den Umschlag mit 150 Euro an Michael Bahn, Regionalleiter der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten, Thomas Krücker, Koch im "Carpe Diem" und Projektkoordinatorin und Leiterin des Tagestreffs, Jasmin Hinze.

Das "Carpe Diem" ist ein Tagestreff, in dem Obdachlosen in Wolfsburg geholfen wird. Hier bekommen sie Getränke und warme Mahlzeiten. Aber auch Beratungen bei persönlichen Problemen, Behördenangelegenheiten oder bei Fragen zum Wohnen und der Unterkunft werden hier angeboten.



Ein besonderes Weihnachts-Highlight erwartet Wohnungslose im "Carpe Diem" am dritten Adventswochenende. Dann verteilt der VfL Wolfsburg hier in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Schlossremise sein "Weihnachtsessen für Obdachlose". Neben leckeren Mahlzeiten sollen auch kleine VfL-Geschenke verteilt werden, um den Menschen in der Vorweihnachtszeit eine Freude zu bereiten, teilte der Klub auf seiner Website mit.