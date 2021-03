Nach Problemen bei Terminvergabe

Stadt richtet Impf-Appell an über 80-Jährige

17.03.2021, 17:00 Uhr | t-online

Viele ältere Menschen über 80 Jahre sind in Wolfsburg bereits geimpft – aber eben noch nicht alle. Die Stadt möchte die Impfwilligen davon überzeugen, einen Termin zu vereinbaren

Wolfsburg richtet einen Impf-Appell an über 80-Jährige in der Stadt. Jeder, der zu Beginn des Impfens keinen Termin bekommen hat, könne sich weiterhin melden. "Es erhärtet sich leider der Eindruck, dass viele über 80-jährige Wolfsburgerinnen und Wolfsburger nach anfänglichen Schwierigkeiten, die durch das Anmeldeportal und die Hotline des Landes entstanden sind, ein Stück weit bei der Terminvergabe resigniert haben", so Stadtrat Andreas Bauer.

Der Anmeldeprozess des Landes sei nun allerdings überarbeitet worden. "Alle Vakzine bieten einen sehr guten Schutz vor dem Coronavirus", fügt Bernhard Lange, Leiter des Impfzentrums hinzu. Er sei zuversichtlich, dass bald auch der AstraZeneca-Impfstoff erneut geimpft werden könne.

Termine können unter der Telefonnummer 0800/99 88 665 oder über ein Onlineportal des Landes vereinbart werden. Bürger, die dabei Hilfe benötigen, können sich an die Wolfsburger Initiative "WIR HELFEN" wenden (05361/890377).

Nach Angaben der Stadt lag der Corona-Inzidenzwert in Wolfsburg am Mittwoch um 16 Uhr bei 58,7. In den vergangenen sieben Tagen sind in der Stadt 73 Personen positiv getestet worden.