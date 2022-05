Kohfeldt auf dem Prüfstand: Droht das Aus in Wolfsburg?

Auch Kohfeldt selbst machte am Samstag nach dem 2:2 (1:2) gegen Meister FC Bayern M├╝nchen nicht den Eindruck, als sei seine Zukunft in Wolfsburg in Gefahr. "Ich freue mich vor allem auf den Start der neuen Saison, da wollen wir dann eher regelm├Ą├čig solche Leistungen wie in der zweiten Halbzeit abrufen", sagte er. Der Ex-Bremer hatte den Club im vergangenen Herbst als Nachfolger von Mark van Bommel ├╝bernommen.