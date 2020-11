Entscheidung in Regionalliga

Wuppertaler SV soll trotz Teil-Lockdowns weiter spielen

02.11.2020, 15:39 Uhr | t-online

Wegen des Teil-Lockdowns war nicht klar, ob der Betrieb in der Fußball-Regionalliga West weitergehen wird. Doch der Verband hat eine Entscheidung getroffen, die auch für den WSV gilt.

Der Wuppertaler SV hatte seine Woche noch normal begonnen und am Montagmorgen seine Spieler zum Training geschickt. Doch dabei war nicht klar, ob der Spielbetrieb in der Fußball-Regionalliga West überhaupt fortgesetzt werden würde.



Der Verband wollte sich dazu beraten, weil Amateursport während des Teil-Lockdowns eigentlich verboten ist. Da es sich bei der Regionalliga West um eine semiprofessionelle Liga handelt, bedurfte es hier einer Entscheidung.

Nächster Gegner Wegberg-Beeck

Nun ist sie offenbar zugunsten des Spielbetriebs gefallen. Das berichten das Portal "Reviersport" und die "Westdeutsche Zeitung". Laut "Reviersport" ist die Liga bisher die einzige Regionalliga, die ihren Spielbetrieb fortsetzen will.

Für den Wuppertaler SV bedeutet das, dass sie bereits am Mittwoch ein Spiel absolvieren könnten. An diesem Tag müsste die erste Mannschaft also beim Tabellennachbarn Wegberg-Beeck antreten.