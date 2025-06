Exklusives Interview mit Dr. Gerd Kommer Die ETF-Alternative zum MSCI World

Quelle: Mein Geld Medien GmbH

Im exklusiven Interview spricht Isabelle Hägewald, Verlegerin des Anlegermagazins "Mein Geld", mit Dr. Gerd Kommer, Gründer und Geschäftsführer der Gerd Kommer Invest GmbH, über seine Anlagestrategien und den neu aufgelegten L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF. Gemeinsam beleuchten sie die wichtigsten Trends des ETF-Markts und diskutieren über die Bedeutung von Investitionen in den USA in der heutigen Zeit. Gibt es zum MSCI World eine ETF-Alternative und welche Chancen und Risiken gibt es für die Anleger?

Isabelle Hägewald: Herr Dr. Kommer, viele Anleger starten mit dem MSCI World ETF. Gibt es aus Ihrer Sicht bessere Alternativen?

Dr. Gerd Kommer: Der MSCI World ist ein guter Einstieg, da er den börsennotierten Teil der Weltwirtschaft abbildet. Allerdings fehlen wichtige Märkte wie Schwellenländer, etwa China, Indien oder Brasilien, die fast 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen. Zudem sind Small Caps, also kleinere Unternehmen, nicht enthalten. Daher empfehle ich eine breitere Diversifikation, die auch diese Märkte und Unternehmen berücksichtigt.

Isabelle Hägewald: Ihr ETF gewichtet die USA mit etwa 45 Prozent, während der MSCI World über 70 Prozent US-Anteile hat. Warum diese Reduktion?

Dr. Gerd Kommer: Die USA haben große Börsen, aber eine Übergewichtung birgt Klumpenrisiken. Unser ETF kombiniert Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt (BIP) zur Ländergewichtung, um eine ausgewogenere globale Diversifikation zu erreichen.

Video | ETFs im Vergleich: Dr. Gerd Kommer über den MSCI World und mögliche Alternativen Player wird geladen

Isabelle Hägewald: Wie gehen Sie mit der Dominanz von Big-Tech-Unternehmen in Ihrem ETF um?

Dr. Gerd Kommer: Wir begrenzen das Gewicht einzelner Aktien auf maximal ein Prozent, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Im MSCI World hat Apple beispielsweise ein Gewicht von etwa 4,5 Prozent. Zudem reduzieren wir die Übergewichtung des Technologiesektors, der in vielen Indizes überrepräsentiert ist.

Video | Die Rolle der USA im ETF-Investment: Einschätzungen von Dr. Gerd Kommer Player wird geladen

Isabelle Hägewald: Viele Anleger sehen den Technologiesektor als besonders renditestark? Teilen Sie diese Ansicht?

Dr. Gerd Kommer: Langfristig betrachtet war der Gesundheitssektor profitabler als der Technologiesektor. Tech-Aktien weisen zudem höhere Volatilität auf, was zusätzliche Risiken bedeutet. Eine ausgewogene Sektorallokation ist daher sinnvoller.

Video | Effizient gestreut: Die Portfolio-Strategie von Kommer Invest Player wird geladen

Isabelle Hägewald: Sie betonen einen wissenschaftlich fundierten Investmentansatz. Wie setzen Sie diesen um?

Dr. Gerd Kommer: Unser ETF nutzt sogenannte Faktorprämien wie Size (kleine Unternehmen), Value (unterbewertete Unternehmen), Quality (qualitativ hochwertige Unternehmen), Investment und Momentum, um potenziell höhere Renditen zu erzielen. Diese Faktoren sind in der Finanzwissenschaft gut dokumentiert und bieten Anlegern die Möglichkeit, systematisch von bestimmten Marktanomalien zu profitieren.

Video | Marktmacht der Big Tech: Strategien für eine ausgewogene Geldanlage Player wird geladen

Isabelle Hägewald: Spiegelt Ihr ETF die Weltwirtschaft realistisch wider?

Dr. Gerd Kommer: Ja, durch die Kombination aus All-Cap- und All-Country-Ansatz sowie der Berücksichtigung von Faktorprämien bietet unser ETF eine umfassende Diversifikation. Die Begrenzung von Einzelwerten sowie die ausgewogene Ländergewichtung reduzieren Risiken und können gleichzeitig Chancen auf Mehrrenditen bieten.

Video | Rendite durch Wissenschaft: Die Strategie von Kommer Invest Player wird geladen

Isabelle Hägewald: Vielen Dank, Herr Dr. Kommer, für das aufschlussreiche Gespräch. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.

Dr. Gerd Kommer: Herzlichen Dank, Frau Hägewald.

Video | Wie der L&G Gerd Kommer LTG Multifactor ETF die Weltwirtschaft abbildet Player wird geladen

Inhalt erstellt von Mein Geld Medien GmbH, Viktoria-Luise-Platz 12, 10777 Berlin.

Wichtige Informationen

Für Privatkunden und Verbraucher. Risikokapital. Bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater, um eine Anlage zu besprechen. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Privatkunden wenden sich bitte an ihren Finanzberater, bevor sie eine Anlage tätigen.

Eine Anlage in den ETF ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Jede Anlageentscheidung sollte auf der Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen getroffen werden. Potenzielle Anleger sollten ihre eigene unabhängige buchhalterische, steuerliche und rechtliche Beratung einholen und ihre eigenen Finanzberater konsultieren, um sich von der Eignung des ETF als Anlage zu überzeugen. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und wir fordern nicht dazu auf Handlungen auf der Grundlage dieses Dokuments.

Die Informationen in diesem Dokument sind kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie und stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle von Ihnen getroffenen Anlageentscheidungen sollten auf Ihrer eigenen Analyse und Ihrem eigenen Urteilsvermögen (und/oder dem Ihrer professionellen Finanzberater) beruhen und nicht im Vertrauen auf uns oder diese Informationen. Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Anlegerrechte in englischer Sprache ist unter www.lgim.com/investor_rights erhältlich.

Die mit den einzelnen Fonds oder Anlagestrategien verbundenen Risiken werden in den wesentlichen Informationen für den Anleger und im Prospekt bzw. im Anlageverwaltungsvertrag (je nach Fall) dargelegt. Diese Dokumente sollten geprüft werden, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Ein Exemplar der deutschen Version des Prospekts und der wesentlichen Informationen für den Anleger für jeden Fonds ist unter am.landg.com verfügbar und kann auch von Ihrem Kundenbetreuer angefordert werden. Sofern nach den nationalen Vorschriften erforderlich, sind die wesentlichen Informationen für den Anleger auch in der Landessprache des jeweiligen EWR-Mitgliedstaats verfügbar.

Es kann jederzeit beschlossen werden, die für den Vertrieb des Fonds in einem EWR-Mitgliedstaat, in dem er derzeit vertrieben wird, getroffenen Vereinbarungen zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anteilseigner in dem betroffenen EWR-Mitgliedstaat über diese Entscheidung informiert und erhalten die Möglichkeit ihren Anteil an dem Fonds ohne jegliche Gebühren oder Abzüge zurückzugeben innerhalb von mindestens 30 Arbeitstagen ab dem Datum dieser Mitteilung zurückzugeben. Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten der Fonds finden Sie unter fundcentres.landg.com. Die Entscheidung, in die Fonds zu investieren, sollte alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen, wie sie im Prospekt und im des Fonds, wie sie in seinem Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen für den Fonds beschrieben sind.

Diese Seite wurde von Legal & General Investment Management Limited und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen („L&G“, "wir" oder „uns“) erstellt. Die Informationen in diesem Dokument sind Eigentum und/oder vertrauliche Informationen von L&G und dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von L&G weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben oder offengelegt werden.

Nicht zur Verteilung an Personen die in einem Land ansässig sind, in dem eine solche Weitergabe gegen die örtlichen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Keine Partei hat ein Klagerecht gegen L&G in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in diesem Dokument. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zutreffend und vollständig erachtet, sie sollten jedoch nicht Sie sollten jedoch nicht als verlässlich angesehen werden und können ohne Vorankündigung geändert werden. Wir sind in keiner Weise verpflichtet, die Informationen in diesem Dokument zu aktualisieren oder zu ändern. Wenn dieses Dokument Daten von Dritten enthält, können wir nicht für die Richtigkeit Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Daten nicht garantieren und wir übernehmen keine keine Verantwortung oder Haftung in Bezug auf diese Daten. Diese Finanzwerbung wird wird von Legal & General Investment Management Limited herausgegeben.

Im Europäischen Wirtschaftsraum wird diese Seite von LGIM Managers (Europe) Limited herausgegeben, die von der irischen Zentralbank als OGAW-Verwaltungsgesellschaft zugelassen ist und beaufsichtigt wird (gemäß der Verordnung der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) und als Verwalter alternativer Investmentfonds Manager (gemäß den European Union (Alternative Investment Fund Managers) Managers) Regulations 2013 (in der jeweils gültigen Fassung). LGIM Managers (Europe) Limited hat ihren eingetragenen Sitz in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, Irland, und ist beim Irish Companies Registration Office unter folgender Nummer eingetragen Firmennummer. 609677.

Verfügbarkeit von Dokumenten: Der Prospekt, die Basisinformationsdokumente (KIDs), die Gründungsurkunde, der Jahresbericht und der nachfolgende Halbjahresbericht sowie weitere relevante Unterlagen der oben genannten kollektiven Kapitalanlagen sind kostenlos beim Schweizer Vertreter und bei Legal & General Investment Management Limited, One Coleman Street, London, EC2R 5AA, GB erhältlich.

LGIM Managers (Europe) Limited betreibt ein Zweigstellennetz im Europäischen Wirtschaftsraum, das der Aufsicht der irischen Zentralbank unterliegt. In Deutschland unterliegt die Zweigniederlassung von LGIM Managers (Europe) Limited einer eingeschränkten Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). Einzelheiten über den vollen Umfang unserer einschlägigen Genehmigungen und Erlaubnisse sind auf Anfrage bei uns erhältlich.