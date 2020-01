Waschen, spülen, lüften

Drei schlaue Tipps für den Haushalt

20.01.2020, 14:25 Uhr | dpa

Sind Sie ein Profi im Haushalt und kennen schon die besten Tipps für Küche, Bad & Co.? Lesen Sie unsere Tipps und machen Sie den Check!

Richtiges Waschmittel für Wolle und Seide

Wolle oder Seide müssen mit recht kalten Wassertemperaturen von unter 30 Grad gereinigt werden. Nicht jedes Waschmittel wirkt dabei richtig, erklärt die "Initiative Hausgeräte+" in Berlin. Entsprechende Produkte brauchen eine sogenannte Kaltwaschformel, oft werden sie auch als Niedrigtemperatur-Waschmittel mitzeichnet. Ob das der Fall ist, steht auf der Verpackung. Natürlich lassen sich diese Reinigungsmittel auch bei höheren Waschtemperaturen einsetzen.

Bei Hitze den Teppich wegräumen

An heißen Sommertagen sollten lose und schwere Teppiche vom Fußboden weggeräumt werden. Sie verhindern, dass der Boden darunter die Wärme der Luft aufnehmen kann. Darauf weist der Mieterschutzbund in Recklinghausen hin.

Wichtig ist vor allem: Nur abends sowie nachts lüften und tagsüber die Fenster nicht einmal gekippt lassen. Sonst heizt die von draußen ins Haus eindringende Luft die Räume noch mehr auf. Gut ist auch, die Sonnenstrahlen mit Vorhängen, Rollos, Jalousien und Gardinen abzuhalten.

Spüllappen und Bürste in Spülmaschine reinigen

Bürsten, Lappen und Schwämme zum Abspülen lassen sich zum Reinigen direkt mit dem Geschirr in die Spülmaschine geben. Dazu rät der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt. Von Bürsten ließen sich so sogar hartnäckige Verfärbungen wie von Tomatensoße entfernen. Spüllappen und -schwämme werden am besten jeden zweiten Tag ausgetauscht und gereinigt. Wer keine Spülmaschine hat, sollte sie bei 60 Grad sowie Voll- oder Universalwaschpulver in der Waschmaschine säubern.