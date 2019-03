Tragisches Unglück

13 Monate junges Mädchen nach Fenstersturz gestorben

12.03.2019, 13:54 Uhr | t-online.de, jwi

Das 13 Monate junges Mädchen, das am Samstag in Hagen aus dem zweiten Stock eines Hauses stürzte, ist verstorben.

Das aus einem Haus in der Innenstadt von Hagen gestürzte 13 Monate alte Mädchen ist tot. Es war am Samstag aus dem zweiten Stock gefallen und schwerst verletzt ins Krankenhaus gekommen. Dort ist es nach Angaben der Westfalenpost mit Berufung auf die Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag verstorben.

Unglück in Hagen: Bruder öffnete offenbar das Fenster

Nach Angaben der Zeitung habe der zehn Jahre alte Bruder gegen 13.30 Uhr mit seiner Schwester gespielt und das Fenster über seinem Bett. Uhr Bruder habe noch versucht es festzuhalten und um Hilfe zu rufen, dennoch stürzte das Mädchen in die Tiefe. Die Eltern und die 16-jährige Schwester seien zum Zeitpunkt des Unglücks in einem anderen Zimmer gewesen.

Ein Hubschrauber brachte das verletzte Kleinkind ins Krankenhaus Bergmannsheil in Gelsenkirchen, wo es nun seinen schweren Verletzungen erlag.