Versteigerung erfolgreich

Luxusautos von Spielhallenbetreibern bringen eine Million Euro

12.06.2019, 17:51 Uhr

Das Finanzamt in Hagen hat mehrere Luxusautos von den Spielhallenbetreibern, die derzeit wegen Steuerhinterziehung vor Gericht stehen, erfolgreich versteigert. Das brachte rund eine Million Euro ein.

Ein Lamborghini mit 700 PS, ein gold folierter Mercedes Benz und weitere Luxus-Fahrzeuge waren bei einer Razzia beschlagnahmt worden. Ihre Besitzer stehen derzeit vor Gericht, weil sie Spielautomaten manipuliert haben sollen.

Der Prozess gegen die drei Spielhallenbetreiber läuft bereits seit dem 27. Mai vor dem Hagener Landgericht. Sie sollen in Hagen, Menden und Dortmund Automaten so manipuliert haben, dass die Geräte auf den Abrechnungen weniger Umsätze anzeigten, als sie wirklich erzielten.

Rund 50 Millionen Euro Schulden



Mit einer Software wurden diese Beiträge dann offenbar auch noch zusätzlich geschönt. In zehn Jahren sollen die Beschuldigten laut Anklage so fast 50 Millionen Euro an Steuern und Abgaben hinterzogen haben. Das durch die Versteigerung eingenommene Geld soll genutzt werden, um diese Schulden zu tilgen.



Die Verteidiger bestreiten bisher allerdings, dass die Schulden ihrer Mandanten so hoch sind. Das nachzuweisen, wird für die Hagener Wirtschafts-Strafkammer besonders aufwändig. Bis ins nächste Jahr wurden deshalb 58 Verhandlungstage angesetzt.