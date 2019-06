Polizei Hagen ermittelt

Mann schwebt nach Schlägerei in Lebensgefahr

17.06.2019, 15:59 Uhr | t-online.de

Ein Hubschrauber der ADAC Luftrettung (Symbolbild): Ein 36-Jähriger musste am Wochenende per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (Quelle: Jan Woitas/dpa)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 4 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Ein 35-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Männer gingen in der Pelmkestraße in Wehringhausen in Hagen gegen frühen Morgen aufeinander los. Dabei wurde der 35-jährige Mann so schwer verletzt, dass er zur Behandlung mit einem Hubschrauber in ein auswärtiges Krankenhaus geflogen werden musste. Ein 20-jähriger und ein 22-jähriger wurden von der Polizei vorläufig festgenommen und Gewahrsam gebracht. Nun ermittelt die Mordkommission der Polizei Hagen.