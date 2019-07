Hier schmeckt's am besten

Sie haben die beste Eisdiele in Kirchheim unter Teck gewählt

01.07.2019, 09:40 Uhr | t-online.de

Zu den Höhepunkten des Sommers gehört der Besuch einer Eisdiele: Sie haben die beste Eisdiele der Stadt gekürt! (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Strahlend blauer Himmel, 30 Grad und Sonnenschein – da kann nur eines fehlen: ein leckeres, erfrischendes Eis. Doch wo gibt es das beste Eis der Stadt? Sie haben aus einer Vielzahl von tollen Eisdielen den Sieger gekürt!

Eine spannende Zeit liegt hinter uns: Erst vor wenigen Wochen hatten Sie die Chance, Ihre Lieblingseisdiele zu nominieren. Bis Freitag, 16 Uhr, konnten Sie dann, unter all den genannten Läden die beste Eisdiele der Stadt wählen. Nach einer beachtlichen Summe an Votings freuen wir uns, Ihnen nun mitteilen zu dürfen, welche die beste Eisdiele in Kirchheim unter Teck ist.

Platz: Pra Eiscafé Platz: Eiscafé La Piazza Platz: Eiscafé Italia

Wir gratulieren ganz herzlich zur Platzierung und bedanken uns bei allen t-online.de-Nutzern für die zahlreiche Teilnahme. Nun bleibt uns nur noch zu sagen: Genießen Sie die sommerlichen Temperaturen mit einem leckeren Eis in der besten Eisdiele der Stadt.