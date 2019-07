Hagen-Wehrinhausen

Brand im Mehrfamilienhaus in Hagen

09.07.2019, 09:07 Uhr | t-online.de

Feuerwehr Hagen im Einsatz: Am Dienstagmorgen ist in Wehringhausen in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. (Quelle: Feuerwehr Hagen)

Am Dienstagmorgen ist in Wehringhausen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei es gegen 6.30 Uhr am Dienstagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hagen-Wehringhausen gekommen. Das Feuer entfachte in einem Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung in der Pelmkestraße.





Insgesamt konnten acht Bewohner des Hauses die Wohnung ohne Probleme verlassen. Eine Person musste sich jedoch in ärztliche Behandlung begeben. Es bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung.