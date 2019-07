Nasser Abgang mit Folgen

14-jähriger Einbrecher springt vier Meter tief in die Volme

17.07.2019, 11:52 Uhr | t-online.de

Zwei Jugendliche im Alter von zwölf und 14 Jahren haben am frühen Mittwochmorgen eine schlafende Familie in einer Erdgeschosswohnung ausgeraubt. Auf der Flucht vor einem Zeugen sprang einer der Täter in die Volme.

Nach einem Einbruch in der Elbersufer-Straße am Mittwochmorgen ist einer der Täter in Hagen in die Volme gesprungen. Der 14-Jährige war zuvor mit seinem 12-jährigen Komplizen in ein Mehrfamilienhaus eingestiegen. Sie durchwühlten die Schränke, während die Bewohner der Wohnung zuhause waren und schliefen. Dabei erbeuteten sie eine Tasche und ein Portmonnaie mit einem dreistelligen Geldbetrag.

Ein Zeuge ertappte die Jungen, als sie aus der Erdgeschosswohnung kamen und verfolgte den 14-Jährigen bis zur Volme. Dort sprang dieser über das Geländer ins Flussbett. Die Feuerwehr leuchtete den Bereich aus und fand den Jungen im Gebüsch. Der 12-Jährige versteckte sich hinter einem Auto.





Der junge Täter musste aufgrund seines fluchtartigen Sprunges in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Kinder wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.