"Im Zeichen der Liebe und des Lebens"

Karlsruher Schlosslichtspiele 2019 beginnen

Schlosslichtspiele Karlsruhe 2019: Abgebildet ist ein Ausschnitt der Projektion "Walls of Perception" von Xenorama. (Quelle: Uli Deck/dpa)

Die Karlsruher Schlosslichtspiele 2019 beginnen. Vom 8. August bis zum 15. September können sich Besucher auf eine spektakuläre Lichtshow am Schloss freuen.

Es ist endlich soweit: Die Karlsruher Schlosslichtspiele 2019 beginnen. Bis zum 15. September können sich Besucher am Karlsruher Schloss einer spektakulären Lichtshow und einem aufregenden Kunsterlebnis hingeben.



Um 21.30 Uhr geht es täglich mit den Lichtern los. Die letzten Künstler beginnen mit ihrer Show spätestens um 23.25 Uhr. In diesem Jahr können Besucher sich außerdem auf fünf neue Shows freuen. Doch auch die Highlights der vergangenen Jahre, wie beispielsweise die Projektionen "300 Fragments" oder "Oneironaut" von 2015, werden in diesem Jahr erneut präsentiert. Und das Beste: Der Eintritt ist frei.

Für das leibliche Wohl ist in den kommenden Wochen ebenfalls gesorgt. Bereits ab 19 Uhr eröffnet die Gastronomie am Schlossplatz. Vom 6. bis zum 8. September findet zudem die vierte Foodtruck Convention Karlsruhe statt. Kulinarische Highlights kommen bei den Karlsruher Schlosslichtspielen also nicht zu kurz.

Karlsruher Schlosslichtspiele feiern Jubiläum



In diesem Jahr jähren sich die Schlosslichtspiele zum fünften Mal. Im Jahr 2015 fanden sie erstmals im Rahmen des GLOBALE-Festivals des Zentrums für Kunst und Kultur (ZKM) und des 300. Geburtstags der Stadt Karlsruhe statt. Über eine Million Menschen haben sich das Lichtspektakel auf der 170 Meter langen Schlossfassade angeschaut – und auch in diesem Jahr verspricht sich die Stadt viel von dem Erlebnis.





Für diese Auflage haben sich das ZKM, das Naturkundemuseum und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zusammengeschlossen. Die Lichtspiele stehen unter dem Motto: "Ein Sommer der Liebe und des Lebens. Hate comes late – love comes first". Laut Veranstalter soll das Ereignis "ganz im Zeichen der Liebe und des Lebens" stehen. Außerdem soll auf die Klimakrise und das Artensterben hingewiesen werden, sagt Norbert Lenz, Leiter des Naturkundemuseums.