Mit Revolver bewaffnet

Angestellte schlägt Räuber in die Flucht

14.08.2019, 09:35 Uhr | t-online.de, vss

Am Dienstagnachmittag hat ein teilweise vermummter Mann versucht, eine Lotto-Filiale zu überfallen. Dieser ist jedoch an die Falsche geraten: Die Angestellte schlug den Täter in die Flucht.

Gegen 14.30 Uhr am Dienstag hat ein teilweise Vermummter versucht, eine Lotto-Filiale am Märkischen Ring in Hagen zu überfallen. Der Mann verlangte lautstark "Kasse auf und Geld her" und war mit einem Revolver bewaffnet. Er geriet jedoch an die falsche Person. Die Angestellte schlug ihm gegen den Arm und drohte, den Alarm auszulösen. Der Räuber flüchtete daraufhin in Richtung Volmestraße.





Er soll zwischen 170 und 180 Zentimeter groß gewesen sein und eine schwarze Kappe, schwarz-weiße Schuhe sowie ein schwarzes Sweatshirt mit weißer Schrift getragen haben. Die Polizei hofft auf Hinweise und hält es für möglich, dass der Gesuchte auf seiner Flucht durch Eilpe oder Oberhagen unterwegs war.