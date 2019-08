Grünenpolitikerin im Krankenhaus

OB-Kandidatin Rößner bei Fahrradunfall verletzt

15.08.2019, 09:55 Uhr | t-online.de, vss

OB-Kandidatin Rößner hat sich am Mittwoch bei einem Fahrradunfall verletzt. Das teilte sie am Donnerstagmorgen in einem Facebook-Post mit.

Die Grünen-Kandidatin zur Mainzer Oberbürgermeister-Wahl Tabea Rößner hat sich am Mittwoch bei einem Fahrradunfall verletzt. Das teilte sie selbst am Donnerstagmorgen via Facebook mit. Sie sei am Zollhafen in die alten Schienen gerutscht und dabei gestürzt. Bei dem Fahrradunfall habe sie sich den Ellbogen gebrochen und musste in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag operiert werden.





Absagen wolle sie einen um 11 Uhr geplanten Wahlkampftermin am Donnerstag trotzdem nicht. "Wie heißt es nun so schön: Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Bis später also", so Tabea Rößner.

Oh Mann! Bin mit dem Rad gestürzt - am Zollhafen in die alten Schienen gerutscht. Resultat: Ellenbogen gebrochen, OP... Gepostet von Tabea Rößner MdB am Mittwoch, 14. August 2019