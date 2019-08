Automat aufgebrochen

Polizei Hagen fahndet mit Tattoo-Aufnahmen

19.08.2019, 09:52 Uhr | t-online.de, vss

Bereits im Mai dieses Jahres haben Unbekannte einen Parkautomaten aufgebrochen und eine hohe Bargeldsumme erbeutet. Nun fahndet die Polizei mit ungewöhnlichen Aufnahmen nach den Männern.

Am Dienstag, 14. Mai 2019, haben sich zwei Unbekannte in ein Parkhaus eines Einkaufszentrums am Märkischen Ring in Hagen begeben und dort die Kabel von zwei Überwachungskameras gekappt. Anschließend hebelten sie mit einem Brecheisen den Parkautomaten auf und erbeuteten eine vierstellige Bargeldsumme von rund 7.000 Euro. Eine Sache haben die Täter jedoch übersehen: eine dritte Überwachungskamera.





Die Überwachungsanlage zeichnete die vermummten Täter auf. Einer der Täter hat zwei auffällige Tätowierungen am Rücken. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Der zweite Täter: Auch er wurde von der Kamera aufgezeichnet. (Quelle: Polizei Hagen)