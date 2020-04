Studie zur Ansteckungsgefahr

Warum diese Simulationen umstritten sind

Abstand halten ist das Gebot der Stunde – auch draußen. Simulationen, die im Netz kursieren, sollen die Ansteckungsrisiken genauer aufzeigen. Doch sie haben einen Haken.



Wissenschaftler der Technischen Universität Eindhoven und der Katholischen Universität Leuven haben zum Verhalten von Partikeln in der Luft geforscht. Demnach reicht ein Mindestabstand von 1,5 Metern unter bestimmten Umständen nicht aus, damit keine Partikel auf eine Person übertragen werden.





Mit einer Simulation wollten die Wissenschaftler herausfinden, in was für einem Abstand Viren beim Gehen oder Laufen auf andere übertragen werden könnten. Doch sie veröffentlichten ihre Ergebnisse ohne den Hintergrund ihrer Forschung offen zu legen. Während ihre Simulationen in den sozialen Netzwerken viral gingen, wurde Kritik an der Forschung laut.

Welche Ergebnisse der Untersuchungen ergaben, warum die Simulationen umstritten sind und was Wissenschafter raten, sehen Sie oben im Video – oder hier.