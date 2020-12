Studie zur Pandemie

Corona-Krise führt bei 40 Prozent der Bürger zu Einkommenseinbußen

14.12.2020, 09:23 Uhr | AFP

Eine erschöpfte Händlerin an einem Weihnachtsstand in Bayern: Immer mehr Menschen in Deutschland leiden auch finanziell unter den Folgen der Corona-Pandemie. (Quelle: imago images)