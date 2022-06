"Hummelkolonien stehen unter einem sehr hohen Druck, in kurzer Zeit möglichst schnell zu wachsen", wird WeidenmĂŒller in einer Mitteilung ihrer UniversitĂ€t zitiert. Könnten sie die notwendige Bruttemperatur nicht halten, entwickle sich die Brut langsamer oder gar nicht. Das schrĂ€nke das Wachstum des Volkes ein: "Erst wenn sie in der relativ kurzen Wachstumsphase eine bestimmte KoloniegrĂ¶ĂŸe erreichen, sind sie in der Lage, die geschlechtsreifen Individuen einer Kolonie, also Königinnen und Drohnen, hervorzubringen."